Spor Toto Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 Beşiktaş: 3 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü evinde Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Maçtan dakikalar 47. dakikada Tolga Ciğerci'nin ortasında ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Beridze'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2 74. dakikada VAR uyarısıyla Beşiktaş penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen N'Koudou topu sol alt köşeye gönderdi. 2-3 90+3. dakikada Tolga Ciğerci'nin sağ köşeden kullandığı köşe atışında kale önünde Atakan Çankaya'nın kafa vuruşunda top auta çıktı. Stat: Eryaman Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Çağlar Uyarcan xx, Bahattin Şimşek MKE Ankaragücü: Bahadır Han xx, Marlon xx, Mukajic xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx, Oğuz Ceylan xx (Fıratcan Üzüm dk. 46 x), Tolga Ciğerci xxx, Pedrinho xx (Sinan Osmanoğlu dk. 86 ?), Ariyibi xx (Eren Derdiyok dk. 75 x), Zahid x (Diack dk. 46 x), Beridze xx, Macheda xx (Eren Derdiyok dk. 68 x) Yedekler: Nurullah Asan, Abdullah Durak, Şahverdi Çetin, Chatzigiovanis, Yasin Güreler Teknik Direktör: Ömer Erdoğan Beşiktaş: Emre Bilgin xx, Masuaku xx, Saiss xx, Necip Uysal xx, Rosier xx, Gedson Fernandes xx (Umut Meraş dk. 82 ?), Salih Uçan xx, N'koudu xx (Cenk Tosun dk. 82 ?), Dele Alli xx (Souza dk. 66 x), Muleka xx, Weghorst xx Yedekler: Ersin Destanoğlu, Montero, Emrecan Uzunhan, Kerem Kesgin, Berkay Vardar, Welinton, Oğuzhan Akgün Teknik Direktör: Valerien Ismael Goller: Beridze (dk. 26 ve 47) (MKE Ankaragücü), Muleka (dk. 30), Alli (dk. 35), Nkoudou (dk. 74 pen.) (Beşiktaş) Kırmızı kart: Marlon (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü) Sarı Kartlar: Macheda, Marlon, Bahadır Han Güngördü (MKE Ankaragücü), Rosier (Beşiktaş) - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Beşiktaş Çankaya Spor Haberler

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