Spor Toto Süper Lig: Konyaspor: 1 Ümraniyespor: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Ümraniyespor'u ağırladı. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor, Ümraniyespor'u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 49. dakikada Kartal Kayra'nın sol çaprazdan direkt kaleye sert kullandığı frikikte kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi. 59. dakikada Hadziahmetovic'in sağ çaprazdan arka direğe kullandığı serbest vuruşta Calvo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi ancak VAR'dan gelen uyarıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 84. dakikada Kartal Kayra'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Umut topu ağlara gönderdi ancak gol Umut'un elle oynadığı gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Stat: Konya Büyükşehir Belediye Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Samet Çiçek xx, Selahattin Altay xx Konyaspor: Erhan xxx, Ahmet xx, Adil xx, Calvo xx, Guilherme xx, Bruno Paz xx, Michalak xx (Muric dk. 70 xx), Soner xx (Oğulcan dk. 70 xx), Hadziahmetovic xx, Bytyqi xx (Ikpeazu dk. 87 ?), Muhammet xx (Diouf dk. 77 xx) Yedekler: Mehmet, Yasir, Uğurcan, Pavicic, Kahraman, Mehmet, Amilton Teknik Direktör: İlhan Palut Ümraniyespor: Orkun xx, Popov xx (Del Valle dk. 80 ?), Allyson xx, Glumac xx, Lenjani xx, Serkan xx (Oğuz dk. 66 xx), Kartal Kayra xx, Mrsic xx (Avounou dk. 46 xx), Onur xx, Metehan xx (Geraldo dk. 46 xx), Bettaieb xx (Umut dk. 66 xx) Yedekler: Anıl, Mert, Mustafa, Sackey, Onur Teknik Direktör: Recep Uçar Gol: Muhammet (dk. 45+3) (Konyaspor) Sarı kartlar: Muhammet, Guilherme, Bytyqi (Konyaspor), Onur (Ümraniyespor) - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Konyaspor Umut Spor Haberler

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