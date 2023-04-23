Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 Konyaspor: 2 (İlk yarı)
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Guilherme'nin ortasına arka direkte Mame Diouf kafayı vururken, kaleci Günay topu kornere çeldi.
13. dakikada Bahoken'in ceza sahası sağ çaprazından yaptığı ortada ön direkte Mamadou Fall'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'in solundan filelere gitti. 1-0
26. dakikada Bahoken'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Sehic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
29. dakikada sol taraftan Alejandro Pozuelo'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topa iyi yükselen Calvo meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. 1-1
33. dakikada Eyyseric'in savunma arkasına gönderdiği pasta Bahoken, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta kaleci Sehic gole izin vermedi.
45+1. dakikada topla ilerleyen Aytaç Kara, ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Sehic, sağına yatarak topu çeldi.
45+6. dakikada sol taraftan topla ilerleyen Guilherme ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bulunan Mame Diouf'un kafa vurulunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-2
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yasin Kol xx, Bahtiyar Birinci xx, Ogün Kamacı xx
Kasımpaşa: Günay Güvenç xx, Fabiano xx, Tarkan Serbest xx, Ryan Donk xx, Ben Ouanes xx, Aytaç Kara xx, Mikael Tırpan xx, Valentin Eysseric xx, Mustafa Eskihellaç xx, Mamodou Fall xx, Stephane Bahoken xx
Yedekler: Erdem Canpolat, Tunay Torun, Hajradonivic, Mounir Chouiar, Ahmet Engin, Gökhan Gül, Mickael Malsa, Yasin Özcan, Hadergjonaj, Ali Demirel
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Konyaspor: Ibrahim Sehic xx, Ahmet Oğuz xx, Uğurcan Yazgılı xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner Dikmen xx, Andreas Bouchalakis xx, Robert Muriç xx (Mahir Emreli dk. 39 xx), Alejandro Pozuelo xx, Carlos Moreno xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Erhan Erentürk, Metehan Mert, Yasir Subaşı, Domagoj Pavicic, Kahraman Demirtaş, Mehmet Ali Büyüksayar, Konrad Michalak, Bruno Paz, Cebrail Karayel
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Goller: Mamadou Fall (dk. 13) (Kasımpaşa), Calvo (dk. 29), Mame Diouf (dk. 45+6) (Konyaspor)
Sarı kart: Mamadou Fall (Kasımpaşa) - İSTANBUL
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