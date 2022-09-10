Spor Toto Süper Lig: Fatih Karagümrük: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük, Giresunspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 10. dakikada Caner Erkin'in kaleyi cepheden görerek kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 43. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde topu son anda Giresunspor savunması oyun alanı dışına uzaklaştırdı. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Erkan Özdamar xx, Ali Saygın Ögel xx, Mustafa Sönmez xx Fatih Karagümrük: Viviano xx, Salih xx, Baniya xx, Dresevic xx, Caner xx, Ozdoev xx, Shukurov xx, Colley xx, Borini xx, Diagne xx Yedekler: Batuhan, Emir, Burak Kapacak, Caulker, Burak Bekaroğlu, Ricci, Kerim Frei, Levent Mercan, Lawrence, Kouassi Teknik Direktör: Andrea Pirlo Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Campuzano xx, Mejia xx, Serginho xx, Eguskiza xx, Savicevix xx, Bajic xx Yedekler: Ferhat, Faustin, Kadir, Şahin, Sergen, Doğan, Rahmetullah, Murat Cem, Görkem, Kuwas Teknik Direktör: Hakan Keleş Sarı kartlar: Colley (Fatih Karagümrük), Mejia, Campuzano (Giresunspor) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Karagümrük Caner Erkin Giresunspor Spor Haberler

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