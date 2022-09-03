Spor Toto Süper Lig: Giresunspor: 0 Konyaspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Giresunspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 8. dakikada Konyaspor'da rakibinin hatalı pasından yararlanan Muriç, ceza sahasında girerek Endri'ye pası gönderdi. Kaleye yaklaşan Endri, yerden vurdu ancak kaleci Onurcan uzanarak topu kurtardı. 15. dakikada hızla gelişen Giresunspor atağında kısa paslaşmalarla rakip kaleye yaklaşan Sainz, çaprazdan kaleye şut çekti ancak kaleci İbrahim topu kornere çeldi. 31. dakikada Giresunspor'da Doğan Can, baskı sonucu rakibi Calvo'dan topu çalarak ceza sahası içerisinde şutunu çekti ama top kaleci İbrahim'de kaldı. 38. dakikada Giresunspor'da Alper'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Ramon Arias'un kafa vuruşunda kaleci İbrahim meşin yuvarlağı çıkardı. Stat: Çotanak Spor Kompleksi Hakemler: Zorbay Küçük xx, Bahtiyar Birinci xx, Ali Tuna xx, Ozan Ergün Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xx, Arias xx, Perez xx, Alper xx, Mejia xx, Murat Cem xx, Doğan Can xx, Serginho xx, Sainz xx, Bajic xx Yedekler: Ferhat, Talha, Sergen, Rahmetullah, Savicevic, Erol Can, Kadir, Furkan, Mert Han, Şahin Teknik Direktör: Hakan Keleş Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan xx, Calvo xx, Guilherme xx, Soner xx, Hadziahmetovic xx, Muric xx, Bytyqi xx, Endri xx, Muhammet Demir xx Yedekler: Erhan, Kahraman Yasir, Rahmanovic, Pavicic, Kahraman, Uchechukwu, Michalak, Bruno, Ahmet, Cebrail Teknik Direktör: İlhan Palut Sarı kart: Sergio Junior (Giresunspor) - GİRESUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Giresunspor Doğan Can Konyaspor Spor Haberler

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