Galatasaray sezonun son haftasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı - Haberler

Süper Lig'in son haftasında Antalyaspor evinde Galatasaray'ı ağırladı. 2 gollü müsabakada taraflar sahadan 1 puan ile ayrıldı. Galatasaray aldığı puanla ligde 52 puana ulaştı, Antalyaspor ise puanını 59 yaptı. Antalyaspor, 45. dakikada Ndao'nun golüyle 1-0 öne geçerken, Galatasaray aradığı golü Mustafa Muhammed ile 77. dakika buldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada atılan uzun pasta ceza sahasına giren Wright'ın şutunu kaleci kornere çeldi.

16. dakikada ceza sahasında kazanılan serbest vuruşta Pulgar'ın şutu üstten auta gitti.

31. dakikada Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ceza alanına ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı ve karambolde kalan topu, Wright topuğu ile kaleye gönderdi. Kaleciye çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sol kanattan kale çizgisine inen Wright'ın arka direğe ortasında Ndao topu ağlara yolladı. 1-0

46. dakikada Wright'ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Doğukan Sinik'in sert şutu az farkla yandan auta gitti.

51. dakikada sağ kanattan Fernando'nun kullandığı köşe vuruşunu Gomis ceza alanı dışına kafayla uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Doğukan Sinik'in ceza yayı üzerinden sert şutu az farkla üstten auta çıktı.

59. dakikada Gomis'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazda topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun şutu az farkla kale direğinin dibinden auta gitti.

77. dakikada Halil Dervişoğlu'nun ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem Aktürkoğlu topu Mustafa Muhammed'e aktardı. Bu futbolcunun dokunuşunda meşin yuvarlak boş kaleye gitti. 1-1

84. dakikada Kerem Aktürkoğlu'un sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde Berkan Kutlu'nun kafası az farkla auta gitti.

88. dakikada Van Ananholt'un ceza yayı sağ çaprazından sert şutunu kaleci çıkardı.

İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Güray, Fernando, Fredy, Ndao, Doğukan, Adriano, Wright.

Galatasaray: Muslera, Boey, Marcao, Nelsson, Van Aanholt, Pulgar, Berkan, Taylan, Babel, Halil, Gomis

İhlas Haber Ajansı / Spor