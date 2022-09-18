Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 5 - Corendon Antalyaspor: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 70. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Lincoln'ün yerden sert ortasında Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0 76. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 5-0 87. dakikada Arda Güler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole izin vermedi. Stat: Ülker Hakemler: Hüseyin Göçek xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Alpaslan Dedeş xx Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Gustavo Henrique xxx, Attila Szalai xx, Ezgjan Alioski xx, Miguel Crespo xxx (Mert Hakan Yandaş dk. 81 ?), Arao xx, Emre Mor xx (İrfan Can Kahveci dk. 66 xx), Valencia xxx (Batshuayi dk. 86 ?), Rossi xxx (Lincoln dk. 66 xx), Pedro xx (Arda Güler dk. 81 ?) Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Zajc, İsmail Yüksek Teknik Direktör: Jorge Jesus Alanyaspor: Runarsson x, Pereira x, Furkan x, Fatih Aksoy x, Balkovec x, Efkan Bekiroğlu x (Targhalline dk. 63 x), Leroy Fer xx, Candeias x (Lusamba dk. 85 ?), Efecan Karaca x (Cavaleiro dk. 85 ?), Zinedine Ferhat xx (Oğuz Aydın dk. 16 xx), Ahmet Hassan x (Erencan Yardımcı dk. 85 ?) Yedekler: Yusuf Karagöz, Wilson Eduardo, Çağan Erciyes, Yusuf Özdemir Teknik Direktör: Francesco Farioli Goller: Rossi (dk. 5), Gustavo Henrique (dk. 17), Crespo (dk. 45+3), Valencia (dk. 70), İrfan Can Kahveci (dk. 76) (Fenerbahçe) Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu, Balkovec (Alanyaspor) (İsmail Yasin Akçın - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Fenerbahçe Valencia Spor Güncel Haberler

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