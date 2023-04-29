Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu)
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- Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Fenerbahçe: 3 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı DG Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
- Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor : 1 - Fenerbahçe : 3 (Maç sonucu)
SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı DG Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Murat'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Saiz'ın ortasında topla buluşan Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
62. dakikada orta sahada kazandığı topu ceza yayına kadar giden Saiz'ın vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlak kutardı.
76. dakikada sağ kanattan Robin'in pasında topu alan Caicedo'nun ceza sahası içerine girip yaptığı vuruşta direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-3
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Furkan Ürün xx
D.G. Sivasspor: Ali Şaşal x (Muammer dk. 46 x), Appindangoye x, Goutas x, Murat x (Caicedo dk. 75 xx), Ziya x (N'jie dk. 46 x), Charisis x (Robin dk. 67 x), Hakan x (Ulvestad dk. 46 x), Erdoğan xx, Saiz xx, Gradel xx, Yatabare xx
Yedekler: Kuçkar, Cofie, Camara, Caner, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat xx Serdar Aziz xx, Samet Akaydin xx, Luan Peres xx, Bright Osayi-Samuel xxx (Alioski dk. 79 x), Willian Arao xx (Mert Hakan Yandaş dk. 79 x), İrfan Can Kahveci xxx, Arda Güler xx (İsmail Yüksel dk. 46 xx), Ferdi Kadıoğlu xxx, Joao Pedro xx (Serdar Dursun dk. 69 xx), Enner Valencia x (Diego Rossi dk. 13 xx)
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Oosterwolde, Nazım Sangare, Miguel Crespo, Joshua King
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Goller: Media (dk. 76) (DG Sivasspor), Diego Rossi (dk. 22), Ferdi Kadıoğlu (dk. 45, 45+10) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 45+5) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)
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