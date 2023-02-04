Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 1 Beşiktaş: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 50. dakikada Gradel'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. 79. dakikada Aboubakar'ın pasında topla buluşan Rosier'in ortasında Cenk'in şutunu savunma uzaklaştırdı. 84. dakikada Cenk'in pasında ceza sahasında Umut Meraş'ın şutunda kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi. 86. dakikada ceza sahası içerisindeki Angielski'nin şutunda kaleci Mert topu çeldi. Stat: Yeni 4 Eylül Hakemler: Zorbay Küçük xx, Mustafa Sönmez xx, Samet Çicek xx DG Sivassapor: Ali Şaşal xx, Goutas xx, Caner xx (Camara dk. 57 xx), Erdoğan xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx, Charisis xx, Saiz xxx (Appindangoye dk. 90+7 ?), Caicedo xxx (Angelski dk. 36 x), Gradel xx (Ziya dk. 90+7 ?) Yedekler: Emre, Muammer, Emre, Musa, Keita, Mehmet Teknik Direktör: Rıza Çalımbay Beşiktaş: Mert xx, Rosier xx, Welinton xx, Saiss xx, Masuaku xx (Umut Meraş dk. 64 xx), Tayfur xx (Dele Alli dk. 76 xx), Necip xx (Kerem dk. 76 xx), Hadziahmetovic xx, Cenk xx (Ghezzal dk. 90 ?), N'Koudou xx (Muleka dk. 64 xx), Aboubakar xx Yedekler: Ersin, Tayyip, Hutchinson, Emrecan, Berkay Teknik Direktör: Şenol Güneş Gol: Saiz (dk. 23) (Sivasspor) Sarı kartlar: Cofie, Saiz (Sivasspor), Masuaku, Welinton (Beşiktaş) - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Umut Meraş Sivasspor Beşiktaş Spor Haberler

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