Spor Toto Süper Lig'de stadyum konserleri bu hafta başlıyor - Haberler

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Spor Toto Süper Lig'de stadyum konserleri bu hafta başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de stadyum konserleri bu hafta başlıyor

'Stadyum Konserleri' çerçevesinde Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçı olan İstanbulspor-Trabzonspor müsabakasında Madrigal Grubu sahne alacak.

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'Stadyum Konserleri' çerçevesinde Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun açılış maçı olan İstanbulspor- Trabzonspor müsabakasında Madrigal Grubu sahne alacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından geçtiğimiz günlerde ilk kez gündeme getirilen ve tribünlere daha fazla sayıda kadınlar, gençler, çocuklar ve ailelerin gelmesi amacıyla hayata geçirilecek olan stadyum konserleri, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftası ile birlikte başlayacak.

Maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje kapsamında, ilk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Ağustos Cuma akşamı 21.00'de oynanacak sezonun açılış maçında düzenlenecek konser etkinliğinde Madrigal Grubu sahne alacak.

Rock grubu Madrigal'in konseri saat 20.30'da başlayacak. Grup devre arasında da tribündeki futbolseverlere müzik ziyafeti sunacak.

Konserler dizisi, önümüzdeki haftalarda, Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbulspor Trabzonspor Madrigal Spor Haberler

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