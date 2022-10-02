Spor Toto Süper Lig: Corendon Alanyaspor: 0 Giresunspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Alanyaspor, Giresunspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 3. dakikada taç çizgisine yakın noktada Serginho, Alanyaspor'dan Rassoul'a faul yaptı. İtirazlar üzerine VAR'a giden hakem Numanoğlu, Serginho'ya kırmıza kart gösterdi. 6. dakikada sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Efecan Karaca ceza sahasına ortasını yaptı ancak Giresunspor savunması topu uzaklaştırdı. 26. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Bajic'in, sağ çaprazdan sert şutunu kaleci Runarsson kurtardı. 37. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Görkem Sağlam'ın, altıpas üzerinden şutunu Runarsson kurtarıyor. 42. dakikada Alanyaspor'dan Furkan Bayır'ın şutunu kaleci Onurcan kurtardı. Stat: Alanya Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu xx, Süleyman Özay xx, Mehmet Salih Mazlum xx Alanyaspor: Runarsson xxx, Balkovec xx, Fatih Aksoy xx, Furkan Bayır xx, Pereira xx, Rassoul x (Oğuz Aydın dk. 33 xx), Doumbia xx, Umut Güneş xx, Targhalline xx, Efecan Karaca xx, Ahmed Hassan xx Yedekler: Yusuf Karagöz, Ahmet Gülay, Fer, Efkan Bekiroğlu, Eduardo, Candeias, Çağan Kayra Erciyas, Yunus Bahadır, Lusamba Teknik Direktör: Francesco Farioli Giresunspor: Onurcan Piri xx, Hayrullah Bilazer xx, Perez xx, Arias xx, Alper Uludağ xx, Murat Cem Akpınar xx, Campuzano xx, Serginho x, Görkem Sağlam xx, Borja xx, Bajic xx Yedekler: Ferhat Kaplan, Sergen Piçinciol, Senghor, Kuwas, Mejia, Rahmetullah Berişbek, Oğulcan Çağlayan, Savicevic, Kadir Seven, Şahin Dik Teknik Direktör: Hakan Keleş Sarı kartlar: Targhalline, Umut Güneş (Alanyaspor), Arias (Giresunspor) Kırmızı kart: Serginho (dk. 3) (Giresunspor) - ANTALYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Efecan Karaca Giresunspor Spor Haberler

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