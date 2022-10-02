Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere sona erdi. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park'ta oynanan Beşiktaş- Fenerbahçe derbisi 0-0 berabere sona erdi. Maçtan dakikalar (İkinci yarı) 55. dakikada ceza sahası içinde karambolde topu önünde bulan Atilla Szalai'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti. 72. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Enner Valencia'nın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı. 78. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Wout Weghorst'un vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti. 87. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol kanattan ortasında arka direkte iyi yükselen Tayyip Sanuç'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya çıktı. 87. dakikada sağ kanattan Valentin Rosier'in ortasında ceza sahası içinde bulunan Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarıya gitti. 89. dakikada Rachid Ghezzal'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Wout Weghorst'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına döndü. 90+1. dakikada Umut Meraş'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunana Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı. 90+3. dakikada Rachid Ghezzal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşunda ceza sahası içinde Tayfur Bingöl'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay Bayındır'da kaldı. Stat: Vodafone Park Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Serkan Ok xx Beşiktaş : Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Tayyip Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx (Umut Meraş dk. 88 ?), Salih Uçan xx (Gedson Fernandes dk. 73 x), Josef de Souza xx, Jackson Muleka xx (Tayfur Bingöl dk. 73 x), Dele Alli xx (Rachid Ghezzal dk. 72 x), Nathan Redmond xx (Cenk Tosun dk. 82 ?), Wout Weghorst xx Yedekler: Mert Günok, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün Teknik Direktör: Valerien Ismael Fenerbahçe : Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Gustavo Henrique xx, Atilla Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx (Diego Rossi dk. 89 ?), Miguel Crespo xx (Mert Hakan Yandaş dk. 70 x), Willian Arao xx, Lincoln xx (Ezgjan Alioski dk. 86 ?), İrfan Can Kahveci xx (Bright Osayi-Samuel dk. 70 x), Enner Valencia xx, Joao Pedro x (Michy Batshuayi dk. 70 x) Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Arda Güler, İsmail Yüksek, Emre Mor, Serdar Dursun Teknik Direktör: Jorge Jesus Sarı kartlar: Crespo, Michy Batshuayi (Fenerbahçe), Masuaku, Gedson (Beşiktaş) (Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Rachid Ghezzal Fenerbahçe Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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