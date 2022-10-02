Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 9. dakikada Szalai'nin pasında ceza yayı sol tarafında topla buluşan Valencia'nın çapraz pozisyondan plase vuruşunda top yandan auta çıktı. 31. dakikada Muleka'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırdığı top ceza yayı önündeki Salih'in önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden ceza alanına gönderdiği meşin yuvarlağa Tayyip'in altıpas içinden yaptığı kafa vuruşu yandan dışarıya gitti. 32. dakikada rakip yarı sahayı hızlı geçen Fenerbahçe'de, Pedro'nun ceza sahasına derinlemesine gönderdiği pasta Valencia sol çaprazda topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Ersin gole izin vermedi. Stat: Vodafone Park Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Serkan Ok xx Beşiktaş: Ersin Destanoğlu xx, Valentin Rosier xx, Tayyip Sanuç xx, Romain Saiss xx, Arthur Masuaku xx, Salih Uçan xx, Josef de Souza xx, Jackson Muleka xx, Dele Alli xx, Nathan Redmond xx, Wout Weghorst xx Yedekler: Mert Günok, Umut Meraş, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Tayfur Bingöl, Cenk Tosun, Oğuzhan Akgün Teknik Direktör: Valerien Ismael Fenerbahçe: Altay Bayındır xx, Serdar Aziz xx, Gustavo Henrique xx, Atilla Szalai xx, Ferdi Kadıoğlu xx, Miguel Crespo xx, Willian Arao xx, Lincoln xx, İrfan Can Kahveci xx, Enner Valencia xx, Joao Pedro xx Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ezgjan Alioski, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Bright Osayi-Samuel, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi, Serdar Dursun, Michy Batshuayi Teknik Direktör: Jorge Jesus Sarı kartlar: Crespo (Fenerbahçe), Masuaku (Beşiktaş) (Uygar Aydın - Mehmet Şirin Topaloğlu - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Valencia Beşiktaş Spor Güncel Haberler

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