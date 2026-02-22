Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Umut Maden
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Herrera, Camejo, Emin Gök, Orçun Ergün (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Doğukan Yaltıraklı, İzzet Ünver)
İstanbul Gençlikspor: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Thondike, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Padar, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş)
Setler: 23-25, 25-22, 25-21, 25-22
Süre: 131 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 20. haftasında Spor Toto, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla Spor Toto ligdeki 12. galibiyetini aldı, İstanbul Gençlikspor ise 8. mağlubiyetini yaşadı.