Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor Toto, Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ilk hafta maçında İstanbul Gençlik'i 34-26 mağlup ederek galibiyetle başladı. İlk yarıda 19-10'luk üstünlük sağladı.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off ilk hafta maçında Spor Toto, sahasında İstanbul Gençlik'i 34-26 mağlup etti.

Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 19-10'luk üstünlüğüyle tamamlandı.

Müsabakanın ikinci yarısı dengeli geçerken Spor Toto, maçtan 34-26 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu

Erdoğan "Emeklilere müjde" diyerek duyurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı

26 ilimizde anket yapıldı: İşte oruç tutanların oranı
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı