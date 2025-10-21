Spor Toto, Gebze Belediyespor'u 3-0 Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup'ta Spor Toto, Gebze Belediyespor'u 3-0'lık skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Maçta setler, 23-25, 23-25 ve 23-25'lik sonuçlarla tamamlandı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Çevril Ebru Kaya, İbrahim Acar
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez, Bahov (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Taner Kabakçı, Batuhan Karaca, Kadir Gürkan Uz, Kaan Atmaca)
Spor Toto: Ivovic, Mustafa Koç, Jaime, Tuinstra, Emin Gök, Muhammed Kaya (Burak Mert, Beytullah Hatipoğlu, Melih Sıratça, Doğan Karakoç, Hakkı Çapkınoğlu, Kaan Bülbül)
Setler: 23-25, 23-25, 23-25
Süre: 89 dakika (29, 30, 30)
Grupta oynadığı ikinci maçını da kazanan Spor Toto, çeyrek finale yükseldi.