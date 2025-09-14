Spor Toto, Avrupa Kupası'na Veda Etti
Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 1. tur rövanşında İtalya'nın Raimond Sassari takımına 42-38 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçı da kaybeden takım, evinde oynadığı rövanşta da istediği sonucu alamadı.
Ankara'daki Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 23-17 geride tamamlayan Spor Toto, sahadan da 42-38 mağlup ayrıldı.
Rakibine ilk maçta da 36-32 mağlup olan Spor Toto, EHF Avrupa Kupası'ndan elendi.
Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor