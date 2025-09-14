Haberler

Spor Toto, Avrupa Kupası'na Veda Etti

Spor Toto Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 1. tur rövanşında İtalya'nın Raimond Sassari takımına 42-38 mağlup olarak turnuvaya veda etti. İlk maçı da kaybeden takım, evinde oynadığı rövanşta da istediği sonucu alamadı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
