Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 19. haftasında Spor Toto, Ankara Hentbol takımını 58-31 mağlup etti. İlk yarıyı 28-14 önde kapatan Spor Toto, rahat bir galibiyet elde etti.
Ligin 19. haftasında iki başkent ekibi, Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda karşılaştı.
İlk yarıyı 28-14 önde tamamlayan Spor Toto, ligde galibiyeti bulunmayan rakibini rahat bir şekilde 58-31 mağlup etti.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor