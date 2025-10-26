Spor Toto, 2025 Erkekler Balkan Kupası'ndaki İlk Galibiyetini Aldı
Balkan Voleybol Birliği tarafından Bosna Hersek'te düzenlenen 2025 Erkekler Balkan Kupası'nda Spor Toto, OK Kakanj takımını 3-1 yenerek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti.
Kakanj Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Ankara temsilcisi, 20-25, 25-20, 25-18 ve 31-29'luk setlerle 3-1 kazanmayı başardı.
Spor Toto, organizasyondaki üçüncü maçını bu akşam Yunanistan temsilcisi OFI Crete ile oynayacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor