Denizlispor, ilk yarıyı önde kapattığı maçta mağlup oldu Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında A. Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'a 2-1 yenildi. Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında A. Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Sakaryaspor'a 2-1 yenildi. Maçtan dakikalar 14. dakikada köşe vuruşu kazanan Sakaryaspor, Nalepa'nın ortasında Kabongo Kasongo'nun kafa vuruşu Denizlispor kalesinde tehlike oluşturdu. 21. dakikada Isaac Donkor'un hatası neticesinde kaleci ile karşı karşıya kalan Ulrich Kevin Selom Mayi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1 34. dakikada Sakaryaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta River Woolery'in ortasına Hurşit Taşçı'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 51. dakikada ceza sahası içinde boşta kalan meşin yuvarlak ile buluşan Mustafa Çeçenoğlu'nun vuruşunda kaleci Furkan Köse gole izin vermedi. 53. dakikada Nalepa'nın uzun pasında topla buluşan Kasongo düzgün bir vuruşla takımına eşitlik golünü getirdi. 1-1 60. dakikada ceza sahası içinde önünde kalan pozisyonda Kaiyne River Woolery'in yaptığı vuruş kalenin üzerinden auta çıktı. 67. dakikada İsmail Erdoğan'ın ortasında Kabongo Kasongo'nun yaptığı röveşata denemesi kalecinin ellerinden kaldı. 71. dakikada River Woolery'nin ceza sahası içine açtığı ortada Kabongo Kasongo'nun indirdiği topta, Ozan Sol'un vuruşunu kaleci Abdulkadir Sünger çeldi. Meşin yuvarlak önünde kalan Kasongo topu boş kaleye gönderdi. 2-1 Stat: Yeni Sakarya Atatürk Hakemler: Ozan Ergün xx, Erkan Akbulut xx, Anıl Usta xx, Enes Kanpara xx Sakaryaspor: Furkan Köse xx, Kabongo Kasongo xxx, Serkan Odabaşoğlu xx (Ozan Sol dk. 46 xx), Kaiyne River Woolery xx (Burak Süleyman dk. 77 x), Isaac Donkor xx, Michal Jan Nalepa xx (Çağlayan Menderes dk. 90 ?) Hakan Yavuz x (Artem Kravets dk. 87 ?), Hifsullah İsmail Erdoğan xx, Oğuz Yıldırım xx (Deni Milosavic dk. 46 xx), Hurşit Taşçı xx, Ümit Kurt xx Yedekler: Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Burak Süleyman, Artem Kravets, Hüsamettin Tut, Deni Milosevic, Ozan Sol, Berkay Kurubacak, Alihan Gümüş Teknik Direktör: İlker Püren Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Asım Hamzaçebi x (Okan Derici dk. 77 x), Ömer Hasan Şişmanoğlu xx, Özer Özdemir x (Bekir Turaç Böke dk. 87 ?), Ulrich Kevin Selom Mayi xx (Berkant Gündem dk. 83 x) Oğuz Yılmaz xx, Leo Schwechlen x, Gökhan Süzen xx (Erdal Akdarı dk. 77 x), Emre Sağlık xx, Muhammed Gönülaçar xx (Muhammet Özkal dk. 77 x), Mustafa Çeçenoğlu Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Muhammet Özkal, Okan Derici, Bekir Turaç Böke, Erdal Akdarı, Ahmet Tekin, Berkant Gündem, Oğuzhan Sarı Teknik Direktör: Mesut Bakkal Goller: Kevin Selom Mayi (dk. 21) (Denizlispor), Kabongo Kasongo (dk. 53, 71) (Sakaryaspor) Sarı kartlar: Muhammed Gönülaçar, Gökhan Süzen, Leo Schwechlen, Ömer Hasan Şişmanoğlu, Bekir Turaç Böke, Mustafa Çeçenoğlu (Denizlispor), Hakan Yavuz, Oğuz Yıldırım, Furkan Köse, Hurşit Taşçı (Sakaryaspor) - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Furkan Köse Sakaryaspor Denizlispor Spor Haberler

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