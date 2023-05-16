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Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 2 Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 2 Bandırmaspor: 1

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Levent'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Saponjic topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Burak'tan seken topu iyi takip eden Saponjic filelere gönderdi. 0-1

48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Aosman'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top Gelios'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-1

51. dakikada Regattin'in ceza sahası sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada Rogerio iyi yükselerek topu filelere gönderdi. 2-1

Stat: Pendik

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Önel xx, Haydar Avcı xx

Pendikspor: Burak xx, Erhan xx (Ferhat dk. 46 xx), Tarık xx (Hasan Hatipoğlu dk. 81 x), Murat xx, Gökcan xx, Hasan Kılıç xx, Mesut xx (Aosman dk. 46 xxx), Ahmed Ildız xx (Ali Han dk. 89 ?), Regattin xx, Görkem xx (Kappel dk. 66 xx), Thuram xxx

Yedekler: Murat Akşit, Atakan, Efe, Oltan, Oğulcan

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Bandırmaspor: Gelios x, Berkan xx, Alpay xx, Koutroubis xx (Engincan dk. 90+1 ?), Arda xx (Emre dk. 76 xx), Mulumba xx, Levent xx, Mehmet Özcan xx(Aksel dk. 90+1), Tetteh xx, Soukou xx, Saponjic xx (Terzic dk. 68 xx)

Yedekler: Hüseyin, Erdem, Emre, Sergen, İsmet, Oğuz, Emir

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Saponjic (dk. 28) (Bandırmaspor), Aosman (dk. 48), Thuram (dk. 51) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Murat, Erhan, Tarık (Pendikspor), Berkan, Saponjic (Bandırmaspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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