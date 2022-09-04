Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 0 Boluspor: 1 Spor Haberleri Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Boluspor ile karşılaştı. Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Boluspor ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Maçtan dakikalar 11. dakikada topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içine giren Regattin, ceza sahası içindeki Görkem'e pasını aktardı. Görkem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı. 12. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Melih Okutan, ceza sahası dışına çıkan kaleci Burak'ın yanından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti. 27. dakikada Gökcan Kaya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes'in yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 29. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak Öğür topu oyun alanına çelerken, Landel kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1 45+4. dakikada Landel'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Burak topu oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Furkan bekletmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirirken savunma topu uzaklaştırdı. 68. dakikada Enes Keskin'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi. 77. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Nikolics'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı. Stat: Pendik Hakemler: Alper Akarsu xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Özcan Sultanoğlu Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xx, Murat Akça xx, Hasan Hatipoğlu xx, Erhan Kara xx, Enes Keskin xx (Hasan Kılıç dk. 69 xx), Muhammed Akarslan xx (Roland Ugrai dk. 74 xx), Gökcan Kaya xx, Adrien Regattin xx (Samet Asatekin dk. 90 ?), Leandro Kappel xx (Nikolics dk. 69 xx), Görkem Bitin xx (Oltan Karakullukçu dk. 74 x) Yedekler: Murat Akşit, Thiam, Arda Aksoy, Ferhat Öztorun, Umut Yaşar Keçeci Teknik Direktör: Osman Özköylü Boluspor: Çağlar Akbaba xx, Hakan Bilgiç xx, Oulare xx, Onur Ulaş xx, Bülent Cevahir xx, Tugay Kacar xx, Gökhan Alsan xx (Eray Ataseven dk. 88 ?), Melih Okutan xx (Burak Asan dk. 70 xx), Landel xxx, Furkan Demir xx (Bregu dk. 62 xx), Ibrahima Balde xx (Ozan Papaker dk. 62 xx) Yedekler: Selmani, Arda Köksal, Erdem Polat, Ensar Bilir, Ercan Yazıcı Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar Gol: Landel (dk. 29) (Boluspor) Sarı kartlar: Ibrahima Balde, Gökhan Alsan (Boluspor), Muhammed Akarslan (Pendikspor) - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Melih Okutan Pendikspor Boluspor Spor Haberler

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