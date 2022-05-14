Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2 - Haberler

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Boluspor: 2
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Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında MKE Ankaragücü sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada Boluspor'da sağ çaprazda serbest vuruş kullanan Gökhan Karadeniz, topu ceza sahasına gönderdi. Karadeniz'in ortasını karşılayan Roshi meşin yuvarlağı sağ kale direğinden içeri gönderdi. 0-1
47. dakikada MKE Ankaragücü'nde sağ kanattan topla ilerleyen Güneren ceza sahası içine topu gönderdi. Altı pasta havadan gelen topa kafa ile vuran Zahid meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
72. dakikada sağ kanatta Zahid'in açtığı ortayı ceza yayı içinde değerlendiren Chahechouhe, vole ile vurduğu pozisyonda top sağ kale direği dibinden dışarı çıktı.
82. dakikada orta sahada topla buluşan Roshi topu sağ kanattan ceza sahasına kadar sürdü. Roshi'nin sağ köşeden yaptığı ortayı MKE Ankaragücü savunması uzaklaştırdı.
90+2. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda kazandığı pozisyonda Novak kaleyi gördü. Novak'ın kale üst köşesine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Ali Şansalan xx, Gökhan Memişoğlu xx, Burak Cansız xx,
MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü xx, Mehmet Murat Uçar xx, Sinan Osmanoğlu xx, Alperen Babacan xx, Yasin Güreler xx, Ali Kaan Güneren xx (Abdullah Durak dk. 65 x), Şahverdi Çetin xx, Atakan Dama x (Zahid dk. 46 xxx), Arif Emre Eren xx (Eren Derdiyok dk. 46 x), Muhammed Yasir Karabay xx (Ariyibi dk. 46 x), Chahechouhe xx (Erdem Özgenç dk. 80 ?)
Yedekler: Kaan Çinkaya, İshak Çakmak, Ulaş Yılmaz, Cem Ekinci, Furkan Ceylan
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Boluspor: Selmani xx, Hakan Bilgiç xx, Fethi Özek xx, Emin Bayram xx, Bülent Cevahir x (Abdurrahim Dursun dk. 70 x), Abdurrahman Canlı xx (Ali Keten dk. 85 ?), Tugay Kaçar x (Jacob Novak dk. 75 x), Roshi xxx, Gökhan Karadeniz xxx (Arda Köksal dk. 85 ?), Berk Yıldız xx (Kasongo dk. 85 ?), Bekim Balaj xx
Yedekler: Rybka, Oğul Kaan Doğan, Eray Ataseven, Bregu, Arda Hilmi Şengül
Teknik Direktör: Emre Toraman
Goller: Zahid (dk. 47) (MKE Ankaragücü), Roshi (dk. 14), Novak (90+2) (Boluspor)
Sarı Kartlar: Chahechouhe (MKE Ankaragücü), Roshi, Fethi Özer (B. Boluspor) - ANKARA