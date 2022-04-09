Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

ANKARA (İHA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Arda Kızıldağ'ın sağ çaprazdan ceza sahası içine bıraktığı pasta Sallalich topla buluştu. Ceza sahası içinde ters köşeyi deneyen Sallalich'in şutu direkten dönerek tekrar oyun içinde kaldı.

23. dakikada kendi yarı ceza sahasında serbest vuruş kullanan Mehmet Tayfun'un topu rakip ceza sahasında bekleyen Eze ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eze'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla sağ köşeden dışarı çıktı.

43. dakikda Aksel Aktaş'ın sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topu ceza sahası içinde indirdi. Yükselen topa kafa ile dokunan Musa'nın şutunda top kaleci Metin Uçar'da kaldı.

50. dakikada Aksel'in ara pasında topla buluşan Lima'nın kaleye yaptığı şut kaleciden geri döndü. Altı pasta topla buluşan Barış Alıcı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

56. dakikada Ramazan Köse'nin kullandığı autta rakip yarı sahada Sallalich topla buluşarak Ackah ile ikili mücadelede topu kaptırdı. Ackah'ın kalecisine yaptığı hatalı geri pasta meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

78. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın açtığı ortada, ceza sahası içinde buluşan Lima'nın şutunda top filelerle buluştu. 2-0

89. dakikada orta sahadan topu ceza sahasına taşıyan Alıcı topu Aksel'e bıraktı. Aksel'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Metin Uçar üst direkten topu çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Erkan Akbulut xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Muhammed Bayır xx, Gökhan Gül xx, Arda Kızıldağ xx, Rahmetullah Berişbek xx, Aksel Aktaş xx, Dmytro xx, Musa Şahindere x (Serdarcan Eralp dk. 72 x), Sallalich xx (İlker Karakaş dk. 90+3 ?), Barış Alıcı xxx, Lima xxx (Gökhan Altıparmak dk. 90+5 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ulusoy Mert Kabasakal, Mert Kula, Eleke, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Baran Başyiğit

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Muharrem Cinan xx, Fatih Selimhan Korkmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx (Ali Yavuz Kol dk. 77 x), Olgun Bayrak xx, Adamu xx (Djibrila dk. 55 x), Ackah xx, Ziya Alkurt xx (Taşkın Çalış dk. 55 x), Olayowin xx, Uzodimma xx, Eze xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hamza Gür, Aykut Çeviker, Abdulkadir Korkut, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Barış Alıcı (dk. 50), Lima (dk. 78) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Arda Kızıldağ, Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Eze (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA