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Spor tarihinde böyle bir maaş yok! Messi artık bu teklifi reddemez

Spor tarihinde böyle bir maaş yok! Messi artık bu teklifi reddemez

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Lionel Messi'ye 3 yıl için 1 milyar euroluk bir teklif sundu. Arjantinli süper yıldızın imzayı atması için Suudi Arabistan devleti de görüşmelere dahil oldu.

Reuters'ın paylaştığı haber futbol gündemini altüst etti. Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal, Lionel Messi'ye 3 yıl için 1 milyar euroluk bir teklif yaptı.

Ronaldo transferiyle dünyanın dikkatini üzerine çeken Suudi Arabistan'da devlet büyükleri, Lionel Messi transferiyle ikilinin rekabetini yeniden seyrettirmek istiyor.

Spor tarihinde böyle bir teklif yok! Messi'nin imzayı atması için devlet de işin içine girdi

Lionel Messi, ticari anlaşmalar dolayısıyla PSG'den izin almadan Suudi Arabistan'a gitti. Babası Jorge Messi'nin de son zamanlarda sık sık Suudi Arabistan'da görülmesi transfer söylentilerini iyice kuvvetlendirdi.

Spor tarihinde böyle bir teklif yok! Messi'nin imzayı atması için devlet de işin içine girdi

Arjantinli süper yıldızı eski takımı Barcelona istiyor. ABD'den Inter Miami'nin de bir teklifi var. Ancak Suudi Arabistan'dan gelen teklifler ile bu iki takımın önerisi arasında çok büyük bir fark var.

Spor tarihinde böyle bir teklif yok! Messi'nin imzayı atması için devlet de işin içine girdi

PSG taraftarı, Lionel Messi ve yönetimi protesto etmek için tesisi bastı. Arjantinli futbolcunun Suudi Arabistan seyahatine taraftarlar ateş püskürdü. Taraftarların istemediği Messi'nin PSG'de oynama ihtimali oldukça zayıf gözüküyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Spor Haberler

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