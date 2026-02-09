Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında spor malzemeleri dağıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun gençlere öz güven kazandığını vurgularak, "Bizim en büyük görevimiz başta dijital bağımlılık olmak üzere alkol, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak. Bunun için daha çok spor yapılması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İstanbul Valisi Davut Gül ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında spor malzemeleri dağıtım programına katıldı.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özer Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen programda konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, okullarda 1 milyon lisanslı sporcuya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan ve bağımlılıktan uzak tutmak için sporun önemine dikkati çeken Osman Aşkın Bak, şunları söyledi:

"Sayın Valimizle beraber Spor Şehri İstanbul projesi çerçevesinde okullardaki spor kulüplerinin sayısını arttırmak için bir proje başlattık. Bütün gençlerimiz spor yapsın diye düşündük. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü hep beraber yaşayalım. Spor gençlere öz güven kazandırır, çocuklarımıza paylaşmayı öğretir, arkadaşlarıyla iyi bağlar kurmasını sağlar. Bunun için de destek gerekiyor. Valiliğimizin öncülüğünde şu anda 2 bin 700'e yakın okul spor kulübü kurdular. 1 milyon lisanslı sporcu hedefimiz var. Gençlerimiz spor yapsın istiyoruz. Sporun sağlıklı yapı oluşturmasına katkısını görsünler. Bizim en büyük görevimiz başta dijital bağımlılık olmak üzere alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan çocuklarımızı uzak tutmak. Bunun için daha çok spor yapılması gerektiğine inanıyoruz. Spor Şehri İstanbul projesini önemsiyoruz. Malzeme ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Antrenör ve öğretmenlerimize çok büyük görev düşüyor. Sizlerin çocukları spora yönlendirmesi bizim için çok önemli."

Türkiye'de bir obezite tehlikesi olduğuna dikkati çeken Bakan Osman Aşkın Bak, "İlçelerdeki okulların salonlarında, okul takımlarının daha çok maç yapmasını istiyoruz. Kaymakamlarımız ilçelerinde kaymakamlık kupası altında çeşitli faaliyetler yapabilir. Müsabaka ve lisanslı sporcu sayısını arttırmamız lazım. Kumar, içki, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan gençlerimizi korumamız lazım. Bunun ilacı da spor. Herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın gençlerini sporla büyüyen gençler olarak görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak, törene katılan tüm öğrencileri, A Milli Futbol Takımı'nın 26 Mart'ta Romanya ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu yarı finali karşılaşmasına götüreceklerini söyledi.

Türkiye'nin spora yatırımları hakkında da bilge veren Bakan Osman Aşkın Bak, "Sayın Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen eski bir futbolcu. Gençlere ve spora çok önem veriyor. Daha çok spor tesisi yapmamızı istiyor. Türkiye dünyada spora en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyor. İstanbul'u spor şehri yapmak için hep beraber çalışacağız. Türkiye spor yatırımıyla pek çok uluslararası organizasyonu gerçekleştiriyor. Hepinizi çok seviyoruz, ülkemizi seviyoruz. İçinizden Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Vali Gül'den bisiklet hediyesi

Programa katılan öğrencilere bisiklet hediye edeceklerini müjdeleyen İstanbul Valisi Davut Gül de şunları kaydetti:

"Kendi evlatlarımız için istediğimiz her şeyi İstanbullu çocuklar için yapmaya gayret ediyoruz. Daha önce 80 okulumzuda olan okul spor kulübü sayısını 2700'e çıkardık. 18 bin olan lisanslı sporcu sayısını 824 bine çıkardık. Amacımız ilk etapta 1 milyonu geçmek. Kurulan okul spor kulüplerinin her türlü ihtiyacını bakanlığın aktardığı kaynakla çözmeye gayret edeceğiz. Okulların talep ettiği tüm malzemeleri Gençlik ve Spor Bakanlığımızın imkanlarıyla temin edip okullarımıza teslim ediyoruz. Bugün 500 bin malzeme teslim edeceğiz. Geçen sene sporcularımızın ulaşımına katkı sağlamak için 50 minibüs aldık. 1 milyon lisanslı forma temin ettik. Lig usulü müsabakalar ve yetenek taramaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın talimatı olan gençlere, çocuklara sahip çıkma talimatını sizlerin destekleriyle devam edeceğiz. Çocuklarımıza teşekkür ediyoruz. Onlara bir hediye, müjde vermek istiyoruz. Buraya gelen bütün öğrencilerimize birer bisiklet hediye edeceğiz."

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise "Gelişme çağında en büyük ihtiyaç duyduğumuz şey eğitim, spor ve sanat. Belediye başkanı olarak Bahçelievler'de bunu yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'daki tüm öğrencilerimiz okullarında muhakkak yaşlarına uygun spor yapsınlar. Ben judocuyum, judoya ortaokulda başladım. Spora değer veriyorum. Eğer spor yaparsanız eğitimizin de fiziki gelişiminiz de özgüveniniz de daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler konuşmaların ardından gerçekleştirilen sportif gösterileri ve halk oyunlarını izledi. Çocuklarla fotoğraf çektiren Osman Aşkın Bak, bazı sporcularla bilek güreşi yaptı.