Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketler İçin Seminer Düzenlenecek
Güncelleme:
GSB tarafından 4 Eylül'de 'Spor Kulüpler ve Spor Anonim Şirketler Mevzuatı ve Denetimlerine İlişkin Esaslar Semineri' düzenlenecek. Seminerde, kulüpler ve anonim şirketler denetime esas teşkil eden konular ve mevzuat hakkında bilgilendirilecek. Spor Kulüpleri ve Anonim Şirketler Ankara'da bir araya gelecek. Ankara'daki Bakanlık Merkez Bina Konferans Salonunda, saat 10.30'da gerçekleştirilecek seminere, Bakanlık Rehberlik ve Denetim Başkanı Kazım Mert Açıkgöz başkanlık edecek. Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilecek seminerde, kulüpler ve anonim şirketler denetime esas teşkil eden konular ve mevzuat hakkında bilgilendirilecek. Seminerde, kulüp ve anonim şirketleri temsilen hukuki ve mali iş ve işlemlerden sorumlu kişiler yer alacak.

7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun yürürlüğe girmesiyle birlikte spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinin her türlü işlem ve faaliyetlerinin denetimi hususunda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na yetki verilmişti.

İlgili Kanunun geçiş hükümlerinin tamamlanması ve alt düzenleyici işlemlerin yürürlüğe girmesiyle; bakanlık ve denetime yetkili diğer kurum ve kuruluşların mevzuatı kapsamında rehberlik ve denetime ilişkin hususlar ele alınacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
