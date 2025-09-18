Spor gündemi alev aldı! Ali Koç'tan TFF'ye çıkarma

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifasını ve Alanyaspor maçındaki hakemler için yaptırım talep edecek.

MHK BAŞKANI İÇİN İSTİFA TALEBİ

Sarı-lacivertli yönetim, hakem tartışmalarının merkezinde yer alan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun görevden ayrılmasını isteyecek.

HAKEMLERE YAPTIRIM ÇAĞRISI

Fenerbahçe ayrıca, 1. hafta erteleme maçında Alanyaspor karşısında verdiği kararlarla tepki toplayan hakem Cihan Aydın ve VAR hakemi Onur Özütoprak için disiplin süreci başlatılması ve yaptırım uygulanmasını talep edecek.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, saat 16.00'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerine gidecektir" ifadeleri yer aldı.