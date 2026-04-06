Spor federasyonları, AA'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Spor federasyonları, Anadolu Ajansı'nın kuruluşunun 106. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. Türkiye Güreş Federasyonu ve Türkiye Cimnastik Federasyonu, AA'nın Türk sporuna katkılarını vurgulayarak başarılar diledi.

Türkiye Güreş Federasyonu mesajında, 106 yıldır haberin nabzını tutan AA'nın Türk güreşinin köklü tarihine tanıklık etmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Milli sporcularımızın ulusal ve uluslararası alandaki başarılarını kamuoyuna aktarma konusundaki değerli katkılarından dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ederiz. Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlar, çalışmalarında başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu ise mesajında AA'nın sporun gelişimine sunduğu katkılara vurgu yaptı. Federasyon açıklamasında, AA'nın Türk sporunun her branşında önemli bir görev üstlendiği belirtilerek, kuruluş yıl dönümü kutlandı.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu
