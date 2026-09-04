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Spor federasyonlarının 2026 mali genel kurulları 10 Eylül'de başlıyor

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Spor federasyonlarının 2026 yılı mali genel kurulları, 10 Eylül-15 Kasım tarihlerinde yapılacak. Satranç Federasyonu ile başlayıp Görme Engelliler Federasyonu ile sona erecek süreç 59 federasyonu kapsıyor.

Spor federasyonlarının 2026 yılı mali genel kurulları, 10 Eylül-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Spor federasyonlarının 2026 yılı mali genel kurul takvimine göre süreç, 10 Eylül Perşembe günü Türkiye Satranç Federasyonunun olağanüstü seçimli mali genel kuruluyla başlayacak. Türkiye Dans Federasyonunun mali genel kurulu da 20 Eylül Pazar günü olağanüstü seçimli olarak yapılacak.

Toplam 59 federasyonu kapsayan takvimde eylül ayında cimnastik, kürek, kano, binicilik, bocce, bowling ve dart, okçuluk, sutopu, hentbol, modern pentatlon, geleneksel atlı sporlar, geleneksel Türk okçuluk ve geleneksel spor dalları federasyonlarının mali genel kurulları gerçekleştirilecek.

Ekim ayında ise e-spor, briç, izcilik, gelişmekte olan spor branşları, herkes için spor, halter, muaythai, bilardo, dağcılık, ragbi, eskrim, atıcılık, otomobil sporları, yelken, bisiklet, badminton, tekvando, karate, motosiklet, kick boks, masa tenisi, wushu kung fu, halk oyunları, atletizm, basketbol, hokey, işitme engelliler ve oryantiringin de aralarında bulunduğu federasyonlar mali genel kurullarını yapacak.

Kasım ayındaki takvimde de yüzme, üniversite sporları, triatlon, voleybol, kaykay, geleneksel güreşler, golf, güreş, özel sporcular, tenis, sualtı, boks, hava sporları, vücut geliştirme, bedensel engelliler ve judo federasyonları yer alıyor. Mali genel kurul süreci, 15 Kasım Pazar günü Görme Engelliler Federasyonunun genel kuruluyla sona erecek.

Kaynak: AA
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