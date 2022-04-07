Eren Üçlertoprağı: Dünya Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de gerçekleştirilmesi fiziken mümkün değil

"Federasyonumuz ekonomik olarak çok ciddi bir noktaya geldi"

"Şirketlere Cem'e destek olma çağrısında bulunuyorum"

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ/ İSTANBUL, - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, "3 yıl boyunca Dünya Ralli Şampiyonası'nı Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde gerçekleştirdik. Ancak geçtiğimiz yıl Marmaris'te büyük bir yangın çıktı. Etaplarımızın yaklaşık yüzde 60'ını kaybettik. Şu an bu organizasyonu fiziken gerçekleştirmemiz mümkün gözükmüyor" dedi.

"Biz zaten 3 yıl boyunca Dünya Ralli Şampiyonası'nı Cumhurbaşkanlığımızın nezdinde gerçekleştirdik. Ancak geçtiğimiz yıl Marmaris'te büyük bir yangın çıktı. Etaplarımızın yaklaşık yüzde 60'ını kaybettik. Şu an bu organizasyonu fiziken gerçekleştirmemiz mümkün gözükmüyor. Tabii buradaki alanların tekrar orman vasfını kazanması, ilgili bakanlıklarımızın ve bölge idare amirliklerinin uygunluk vermesiyle de bu organizasyon için görüşmeler yapabiliriz. Ancak biliyorsunuz şu an da WRC Promotor'ün bize sunduğu tarih, genelde yaz ayları oluyor. Ülkemizin de turizm açısından çok önemli bir gelir elde ettiği sezonda, lojistik olarak buralarda yeterli oteli bulmamız sıkıntı oluyor. Bunu daha çok sonbahar ve ilkbahar aylarına kaydırarak, biraz da yangın konusunu bertaraf etmeye çalışarak organizasyonu memnuniyetle gerçekleştiririz" ifadelerini kullandı.