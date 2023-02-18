Spor camiası Atsu'ya ağlıyor! Kasımpaşalı Aytaç'ın paylaşımı yürek burktu
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Ülkemizde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan ve bu sabah cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu Christian Atsu için başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Atsu için bir mesaj da Kasımpaşa forması giyen rakibi Aytaç Kara'dan geldi. Kara yaptığı paylaşıma, "O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün şimdi çok daha fazla üzdün mekanın cennet olsun." notunu düştü.
Kasımpaşalı futbolcu Aytaç Kara, Hatay'daki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden meslektaşı Christian Atsu'ya duygusal bir şekilde veda etti.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Ganalı futbolcunun son golü attığı Kasımpaşa'nın tecrübeli oyuncusu Aytaç Kara da Atsu'yu unutmadı. Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün şimdi çok daha fazla üzdün mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
İşte Aytaç Karanın o paylaşımı;
SÜPER LİG'DEKİ İLK VE SON GOLÜ OLDU
31 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'deki ilk golünü ligin 22. haftasında 5 Şubat Pazar günü Hatay'da Kasımpaşa karşısında atmıştı. Bu gol yıldız futbolcunun Süper Lig'de kaydettiği ilk ve son gol olarak tarihe geçti.