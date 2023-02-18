Spor camiası Atsu'ya ağlıyor! Kasımpaşalı Aytaç'ın paylaşımı yürek burktu

Ülkemizde meydana gelen ve büyük yıkımlara neden olan deprem felaketinde Hatay'da enkaz altında kalan ve bu sabah cansız bedenine ulaşılan Hataysporlu Christian Atsu için başsağlığı mesajları gelmeye devam ediyor. Atsu için bir mesaj da Kasımpaşa forması giyen rakibi Aytaç Kara'dan geldi. Kara yaptığı paylaşıma, "O gün son dakika golünü atıp bizi üzmüştün şimdi çok daha fazla üzdün mekanın cennet olsun." notunu düştü.