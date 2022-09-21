Spor Bilimleri Fakültesine akreditasyon belgesi

Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan 3 programa Akreditasyon Belgesi verildi.

Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde bulunan Spor Yöneticiliği, Antrenörlük Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programları, Spor Bilimleri Derneği / Spor Bilimleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (SPORAK) tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde Akreditasyon Belgesi almaya hak kazandı.

İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, SPORAK tarafından verilen Akreditasyon Belgesi'ni değerlendirirken, memnuniyetini dile getirdi.

Gündoğdu, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinin mevcut eğitim programlarının ilerletilmesi, kurumsallaştırılması, sürekli iyileştirilmesi ve yeni programların geliştirilmesi açısından akreditasyon sürecinin son derece önemli olduğunu vurguladı.

Gündoğdu "Akreditasyon sürecinde kalite değerlendirme çalışmalarının ve iç kalite yönetimi sürecinin ülkemizde Spor Bilimleri eğitimi veren kurumların gelişimini teşvik edeceğine inanıyorum" dedi.

Gündoğdu, kurum içi kaliteyi güvence altına alan akreditasyon sürecinde desteklerini esirgemeyen İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay başta olmak üzere bu başarıda payı olan tüm akademik ve idari personele teşekkürlerini de iletti. - MALATYA