Spor Bilimleri Fakültesi'nden Özel Etkinlik: 'Spor Yap, Karne Hediyesini Kap'

Spor Bilimleri Fakültesi'nden Özel Etkinlik: 'Spor Yap, Karne Hediyesini Kap'
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Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Felahiye Merkez Atatürk İlkokulu ve Anaokulu'nda düzenledikleri etkinlikle 170 öğrenciye spor yaptırdı ve tebrik hediyeleri dağıttı. Amaç, çocuklara sporu sevdirmek ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamında sporun önemini vurgulamak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümü öğrencileri Felahiye Merkez Atatürk İlk Okulu ve Anaokulu'nda "Spor Yap, Karne hediyesini kap" etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında bugün 10.15-12.00 saatleri arasında okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden yaklaşık 170 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif faaliyetler, yarışmalar ve etkinlikler düzenlendi. Etkinliklerin bitiminde Üniversite ve Felahiye Merkez Atatürk İlkokulu ve Anaokulu İdareci Öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Etkinliklere ve yarışmalara katılan Tüm çocuklara hem sporu sevdirmek hem de tebrik ederek yüzlerinde tebessüm oluşturmak için ayrı ayrı karne hediyeleri teslim edildi.

Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, sosyal sorumluluk projelerine devam ettiklerini söyleyerek, "Üniversitedeki öğrencilerimizle birlikte bir çok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bu dönem ki son etkinliğimiz olarak Felahiye Merkez Atatürk İlkokulu ve Anaokulu'nda birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız hem burada ki öğrencilerin karne sevincine ortak olmak hem de sporun sağlığımız için önemini belirtmekti. Ayrıca, çocuklara spor branşlarını tanıtmak spor branşlarına ilgilerini ve katılımlarını arttırmak bu konuda onları desteklemek onları motive etmeyi amaçladık. Dersi alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak üniversitede Bu dersi alan öğrencilerimizin ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamayı planladık" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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