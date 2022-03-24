Spor Bilimleri Fakültesi dünya şampiyonunu ağırladı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonu milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı ile Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda söyleşi gerçekleştirildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Tolga Beşikçi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında düzenlediği söyleşiye Fakülte Dekanı Prof. Dr. Murat Taş, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Pınar Güzel Gürbüz, öğretim elemanları ve öğrencilerinin yanı sıra Kazım Karabekir Ortaokulu ve Gazi İlkokulu öğretmenleri ile öğrencileri de katılım gösterdi.

Aerobik Cimnastik branşı özelinde milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'nın başarıları ve bu spora başlama hikayesinin konuşulduğu söyleşide katılımcılardan gelen sorularla bilgi alışverişi gerçekleştirildi.

Tamamlanan söyleşi sonrasında Fakülte Dekanlığı tarafından teşekkür plaketi, katılım gösteren okullar tarafından da milli sporcuya çiçek takdim edildi. - MANİSA