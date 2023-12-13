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Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik: Fenerbahçe'ye karşı zorlu bir maç bizi bekliyor

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UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'nda Fenerbahçe'ye konuk olacak Spartak Trnava'nın teknik direktörü Michal Gasparik, maçın zorluğunun farkında olduklarını ve ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Gasparik, Fenerbahçe'nin zayıf taraflarını gördüklerini ve iyi bir mücadele beklediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 6. ve son hafta mücadelesinde yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Spartak Trnava'nın teknik direktörü Michal Gasparik, maçın zorluğunun farkında olduklarını ancak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan 41 yaşındaki Slovak teknik adam, "Bizi yarın çok zor bir maç bekliyor. Fenerbahçe'ye puan lazım. Sahaya çıkıp elimizden geleni yapacağız. İyi bir maç olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile oynadığı maçta Fenerbahçe'nin zayıf taraflarını gördüklerini aktaran Gasparik, "Orada 6 gol yediler. Biz aynı deplasmanda 1-1 berabere kaldık. Ama buradaki maç farklı. Seyircileri önünde oynayacaklar. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı.

Gasparik, sakat futbolcuların fazlalığıyla ilgili soruya, "Çok eksiğimiz var. Yedeklerimiz de iyi kalitede futbolcular. Orta sahada biraz fazla eksiğimiz var ama iyi bir 11'le çıkıp, istediğimiz mücadeleyi vereceğimize inanıyorum. Fenerbahçe'ye karşı çok fazla risk almayan bir kadromuz olacak." yanıtını verdi.

Gasparik, stadın atmosferiyle ilgili soru üzerine, "Fenerbahçe'nin sahasında çok iyi bir atmosfer olduğunu biliyoruz, bundan en az şekilde etkilenerek istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

Bernat: "Bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz"

Orta saha oyuncusu Jan Bernat ise, "Bizi nasıl bir maçın beklediğini biliyoruz. Atmosferin nasıl olacağını biliyoruz. Çıkıp oynayacağız. Böyle atmosferleri bütün futbolcular sever." diye konuştu.

Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla beklediklerini belirten Bernat, rakiplerinin kadrosundaki oyuncuların kalitesini bildiklerini, ancak bunun kendilerini daha da motive ettiğini kaydetti.

Spartak Trnava hazırlıklarını tamamladı

Slovak temsilcisi Spartak Trnava, yarınki mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Ülker Stadı'nda, teknik direktör Michal Gasparik yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

Maç toplantısıyla başlayan idman, koşu ve ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Fenerbahçe maçının taktiğini çalıştı.

Kaynak: AA / Spor

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