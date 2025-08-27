Sparta Prag, UEFA Konferans Ligi'nde Lig Aşamasına Yükseldi

UEFA Konferans Ligi play-off turunda Riga'yı eleyen Sparta Prag, lig aşamasına yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının play-off turu rövanşları, tek maçla başladı.

İlk maçı 2-0 kazanan Çekya ekibi Sparta Prag, rövanşta konuk olduğu Letonya temsilcisi Riga'ya 68. dakikada Iago Siqueira'nın attığı golle 1-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve lig etabına kaldı.

Organizasyonda play-off turu, yarın oynanacak 23 karşılaşmayla tamamlanacak.