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Sparta Prag, Galatasaray maçı için hazır

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Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda taktik çalışmaları da yapıldı.

Çekya temsilcisi Sparta Prag, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mücadelenin oynanacağı RAMS Park'ta teknik direktör Brian Priske yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık olarak yapıldı.

Koşuyla başlayan idman, ısınma hareketleriyle devam etti. Futbolcular daha sonra iki gruba ayrılarak pas ve top kapma çalışması yaptı.

Sparta Prag, idmanın basına kapalı bölümünde Galatasaray maçının taktiği üzerinde durdu.

Galatasaray ve Sparta Prag yarın 20.45'te RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Spor

Sparta Prag Galatasaray Çekya Futbol Spor Güncel Haberler

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