Beşiktaş, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Onur Bulut'u kadrosuna kattı

Ara transfer döneminde çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Aboubakar'ın ardından ikinci transferini yaptı. Siyah-beyazlılar, Kayserispor'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Onur Bulut ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden milli futbolcu Onur Bulut ile 3.5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

KULÜPTEN AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Onur Bulut'un Transfer Süreci Tamamlandı. Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" ifadeleri kullanıldı.

TEK TARAFLI FESİH HAKKI BULUNMUYOR

Siyah-beyazlılar ile 3.5 yıllık sözleşme imzalayan Onur Bulut ile ilgili, Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, açıklamalarda bulundu. Onur Bulut'un tek taraflı fesih hakkı olmadığına dikkat çeken Koç, "Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF'ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım" ifadelerini kullandı.

BU SEZONKİ KARİYERİ

Süper Lig'de Kayserispor formasıyla 21 karşılaşmada görev alan 28 yaşındaki futbolcu, bu mücadelelerde 3 gol atarken 3'de asist yaptı.