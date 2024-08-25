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Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı bekledi

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım 18. dakikada Oosterwolde'nin, 39. dakikada ise Fred'in yerde kalmasının ardından penaltı bekledi. Futbolcular, karşılaşmanın hakemi Turgut Doman'a yoğun itirazda bulundu. Ancak Doman, her 2 pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde kapatan sarı-lacivertliler, 2 kez penaltı bekledi.

OOSTERWOLDE'YE ARKADAN MÜDAHALE

Fenerbahçeli futbolcu Jayden Oosterwolde, karşılaşmanın 18. dakikasında Çaykur Rizesporlu futbolcu Olawoyin ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hollandalı oyuncu, yerde kalmasının ardından kısa süreli bir sakatlık yaşadı. Fenerbahçeli oyuncular karşılaşmanın hakemine penaltı itirazında bulundu ancak oyun devam etti.

İşte o pozisyon;

Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı beklediGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

BU KEZ DE FRED YERDE KALDI

Fenerbahçe, maçta ikinci kez penaltı bekledi. Karşılaşmanın 39. dakikasında rakip ceza sahası içinde yerde kalan Fred, Olawoyin'in ayağına bastığını işaret ederek yoğun bir itirazla penaltı bekledi. Hakem Turgut Doman, itirazlara rağmen oyunu devam ettirdi. Bir süre VAR ile de iletişimde bulunan Doman, oyunun başlamasını istedi.

İşte o pozisyon;

Sosyal medyada bu pozisyonlar tartışılıyor! Fenerbahçe, ilk yarıda 2 kez penaltı beklediGÖRÜNTÜ: BEINSPORTS

Kaynak: Haberler.com / Spor

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