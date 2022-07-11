Sosyal medya yıkılıyor! Fenerbahçe'den ayrılan Mesut Özil'in yeni adresi olay oldu

Fenerbahçe'de uzun süredir kadro dışı kalan Mesut Özil, sarı-lacivertli kulüple karşılık anlaşarak yollarını ayırdı. Yıldız futbolcunun olası yeni takımı ise bomba etkisi yarattı.

EMRE BELÖZOĞLU İLE YAKIN ARKADAŞ

Sarı-lacivertlilerden ayrılan Mesut Özil'in yeni adresinin teknik direktörlüğünü Emre Belözoğlu'nun yaptığı Medipol Başakşehir olacağı ifade edildi. Yıldız futbolcunun, Belözoğlu ile olan yakın arkadaşlığı ise bu iddiaları güçlendirir nitelikte.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Mesut Özil'in Başakşehir'e olası transferi ise sosyal medyada adeta bomba etkisi yarattı. Yıldız futbolcu ile ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Bazı futbolseverler Mesut Özil'in kariyerinin bittiği belirtirken, bazıları ise Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'de küllerinden doğabileceğini ifade etti.

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