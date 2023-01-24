Sosyal medya hesabından duyurdu! Futbolu bırakan Gareth Bale'nin yeni mesleğini duyanlar kulaklarına inanamayacak
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Aktif futbol kariyerini geçen haftalarda sonlandırarak futbolseverleri adeta şoka uğratan yıldız futbolcu Gareth Bale, kendisine yeni bir meslek seçti. Real Madrid'de forma giydiği dönemlerde dünyanın en iyileri arasında gösterilen eski futbolcunun bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağı öğrenildi.
Şubat ayında California'daki golf turnuvası AT&T Pebble Beach Pro-Am'da yarışacağını belirten 33 yaşındaki Gareth Bale sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am'da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Hadi başlayalım" ifadelerini kullandı.
GOLF TURNUVASINA KATILACAK
Yeni işini sosyal medya hesabından paylaşarak sevenlerine duyuran Bale, "Önümüzdeki ayın başında AT&T Pebble Beach Pro-Am'da oynayacağımı duyurmaktan mutluluk duyuyorum! Hadi başlayalım." ifadelerini kullandı.
REAL MADRİD'E 101 MİLYON AVRO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Southampton altyapısından yetişen Bale, Tottenham'da 6 sezon oynadıktan sonra 2013'te 101 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olarak adından söz ettirmişti.