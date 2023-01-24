Sosyal medya hesabından duyurdu! Futbolu bırakan Gareth Bale'nin yeni mesleğini duyanlar kulaklarına inanamayacak

Aktif futbol kariyerini geçen haftalarda sonlandırarak futbolseverleri adeta şoka uğratan yıldız futbolcu Gareth Bale, kendisine yeni bir meslek seçti. Real Madrid'de forma giydiği dönemlerde dünyanın en iyileri arasında gösterilen eski futbolcunun bir PGA Tour etkinliğinde oynayacağı öğrenildi.