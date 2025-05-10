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Sörloth, La Liga'da alev aldı! İlk 30 dakikada tam 4 gol birden

Sörloth, La Liga'da alev aldı! İlk 30 dakikada tam 4 gol birden
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Bir dönem Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Atletico Madrid formasıyla durdurulamıyor. Norveçli yıldız, takımı Atletico Madrid'in Real Sociedad ile oynadığı karşılaşmada ilk 30 dakika içerisinde 4 gol attı.

Süper Lig'de bir dönem Trabzonspor forması giyen ve gol krallığına ulaşan Alexander Sörloth, Atletico Madrid formasıyla da fırtına gibi esiyor.

İLK 30 DAKİKADA 4 GOL ATTI

La Liga'da Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. İlk devreyi 4-0 önde tamamlayan Atletico Madrid'de Sörloth maça damga vurdu. Norveçli golcü, maçın 7, 10, 11 ve 30 dakikalarında sahneye çıkarak rakip ağları sarstı. Sörloth böylece, La Liga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid'den ayrılacağı konuşulan ve ismi Süper Lig devleriyle de anılan Sörloth, 46 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda rakip ağlara 17 gol atan yıldız isim, 2 golün de pasını verdi. Sörloth'un kulübü Atletico Madrid ile 2028 yılına dek sözleşmesi devam ediyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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