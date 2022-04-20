Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı! Başarılı olamazsa kulüp batar - Haberler

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Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı! Başarılı olamazsa kulüp batar

Haberler.com - Spor
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Beşiktaş'ın Alexander Sörloth transferi için hazırladığı bütçe ortaya çıktı. 7 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek olan Kartal, Norveçli golcüye de senelik 3.5 milyon euro önerecek.

Beşiktaş Alexander Sörloth için geri sayıma geçti. Fanatik'teki habere göre; Alexander Sörloth için Leipzig'e 7 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay teklif edecek olan Kartal, oyuncuya da yıllık 3.5 milyon euro verecek. Yani toplam paket 10.5 milyon euro (167 milyon TL) olacak.

Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı! Başarılı olamazsa kulüp batar

İKNA OLMAYA YAKIN

Kiralık olarak görev yaptığı İspanya La Liga ekibi Real Sociedad'dan sezon sonunda ayrılacak olan 26 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 7 milyon euro artı sonraki satıştan yüzde 50 pay içeren önerisini Alman kulübüne sunacak olan Kara Kartal, sezon sonu için bir an önce söz kesmek istiyor. Yönetimin, Sörloth'u da 3.5 milyon euro maaşa ikna etmeye yakın olduğu ifade edildi.

Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı! Başarılı olamazsa kulüp batar

BU SEZON SUSKUN

Trabzonspor'la gol kralı olan Sörloth, kiralık gittiği Real Sociedad'da ortalıktan kayboldu. Norveçli futbolcu bu sezon La Liga'da 27 maçta 2 gol attı.

Haberler.com - Spor

Alexander Sörloth, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor, Haberler

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