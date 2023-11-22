Soner Aydoğdu: Beşiktaş karşısında 3 puan mücadelesi vereceğiz

SAMSUNSPOR'un tecrübeli futbolcusu Soner Aydoğdu, pazar günü kendi sahalarında karşılaşacakları Beşiktaş maçında hedeflerinin 3 puan olduğunu söyledi.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, pazar günü saat 16.00'da kendi sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdüren Samsunspor'da Soner Aydoğdu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Büyük maçlarda ekstra motive olduklarını belirten Soner Aydoğdu, "Pazar günü güzel bir maç bizi bekliyor. Böyle maçlar güzeldir. Oynamak keyiflidir. Bütün Türkiye sizi izleyecektir. O yüzden böyle maçlardan keyif almak her zaman güzeldir. İçeride oynadığımız için taraftarımızla birlikte çok coşkulu oynuyoruz. Bu da bizi ekstra motive ediyor. Zaten İstanbul takımlarına karşı oynarken ister istemez ekstra motive oluyoruz. Bu da o maçlardan biri. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapıp, 3 puan için mücadele edeceğiz" dedi.

Milli arayı en iyi şekilde değerlendirdiklerini ifade eden Aydoğdu, "Çalışmalarımız çok sert ve şiddetli geçiyor. Tempolu geçiyor. Bu dönemi iyi geçiriyoruz. Milli takım araları böyle oluyor. Biz de iyi çalıştık. Moralimiz yerinde. Sadece son maçta hak etmediğimiz bir mağlubiyet aldık. Aslında galip gelebilirdik. Çok goller kaçırdık. Onları atsak skor farklı olabilirdi. Onun üzüntüsü var ama o maçta kalamayız. Şimdi önümüzde çok güzel bir maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu arayı iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ 3 PUAN"

Beşiktaş maçına 3 puan için çıkacaklarını vurgulayan Soner Aydoğdu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Beşiktaş maçında hedefimiz 3 puan. Her maça 3 puan için çıkıyoruz. Sonuçta ligde herkes birbirini yenebiliyor. Beşiktaş, İstanbul takımı, büyük takım ama ligde herkes kaliteli takımlar kurabiliyor. Biz de kaliteli bir takımı, Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz. Bunu da zaten gösterdik. Herkes herkesi yenebiliyor. Kimse yenilmez değil. Biz de evimizde oynuyoruz. Taraftarımızla coşkulu bir şekilde 3 puan için sahada olacağız."

Kaliteli bir takım olduklarını ifade eden Aydoğdu, "Bizde pozisyona girmek önemli. Hiç pozisyona girmemektense girmeyi tabii ki tercih ediyoruz. Elbette deneye deneye, idmanlarda ekstra yapa yapa o goller illaki atılacaktır. Takımımızda herkes çok kaliteli. Atan da kaliteli, atamayan da kaliteli. Bir olmaz, ikincisinde kesin atacaktır. Sürekli ceza sahası içerisinde olmamız bizim için aslında önemli. Birincisi olmaz, ikincisi olur, ikincisi olmaz üçüncüsü olur. Elbette olacaktır" dedi.