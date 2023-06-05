Son saniye basketiyle çıldırmıştı! Itoudis, gelecek maç için taraftara bir söz verdi

Fenerbahçe Beko'nun hocası Dimitris Itoudis, yarı final serisinde Anadolu Efes'e mağlup oldukları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"MAÇA KARARLI BAŞLADIK"

Karşılaşmanın gidişatını değerlendiren Yunan çalıştırıcı, "Maça çok akıllıca ve kararlı başladık. Hatta çift haneli farklara da ulaştık ama sonrasında topu iyi kullanamadık, düzgün paslar yapamadık. Üçüncü ve özellikle dördüncü çeyrekte bizi oldukça yavaşlattılar. Faulleri akıllıca kullandılar. Bizim atışlarımız girmedi ama onların atışları girdi. Geri dönmeyi başardık hatta 6 saniye kala öne bile geçtik ama bu şekilde bitti. Uzun bir seri olacağını biliyoruz" dedi.

"SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİMİZİN SÖZÜNÜ VERİYORUZ"

Fenerbahçe taraftarına söz veren Itoudis, "Sinan Erdem'de iki maçımız daha var. Şu an ona odaklıyız. İnşallah üçüncü maçımızda gerçek savunmamızı gösterebileceğiz. Taraftarlarımıza verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz ve onlara üçüncü maçta da aynı şekilde savaşmaya devam edeceğimizin sözünü veriyoruz" ifadelerini kullandı.