Son şampiyon Serikspor'a SGK'dan icra şoku

Geride kalan sezonda TFF 2. Lig'de şampiyon olan ve 1. Lig'e yükselen Serik Spor Futbol A.Ş Kulübü, SGK'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

İCRA TAKİBİ BAŞLATILDI

TFF 1'nci Lig'de mücadele eden Serik Spor Futbol A.Ş Kulübü'ne, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borcun taksitlerinin ödenmemesi sonucu icra takibi başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Serik Spor Futbol A.Ş kulübünün daha önceden Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borcu yapılandırma yoluyla yeniden taksitlendirme yapılmıştı. Ancak bu taksitlerin zamanında ödenmemesi sonucu Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü tarafından toplam 20 Milyon borca karşılık icra eşlemleri başlatıldı. Bu kapsamda öncelikle kulübün banka hesaplarına bloke konulurken, geçmiş dönem ve bu dönem yönetim kurulunda yer alan üyelere tebligat gönderilerek icra takibi başlatıldığı öğrenildi.

KULÜP SATILIRKEN TÜM BORÇLAR ÖDENECEKTİ

2023-2024 futbol sezonunda Serik Belediye Spor Kulübü'nü Antalyalı iş insanı Ramazan Karabulut'un önderliğinde Cenk Doğan'ın başkanlığında yapılan protokolde belediye başkanı Kadir Kumbul, önceki dönem kulüp başkanı İbrahim Şahin ve bazı yöneticilerin de yer aldığı satış protokolünde Serik Belediyespor'un tüm borçlarını ödemek karşılığında devredilmişti. Aradan geçen bir sezon boyunca bazı borçların ödendiği devre arasında transfer yapmak için 'SGK ve Vergi Dairesi'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na borcu yoktur' yazısını almak ve borçların yeniden yapılandırılması için iş insanı Ramazan Karabulut tarafından SGK kurumuna teminat olarak bir araç vermişti. Şu anda da bu aracın kaybolduğu aynı zamanda geçtiğimiz günlerde iş insanı Ramazan Karabulut iflas ettiğini beyan ederek konkordato çekmiş ve kabul edilmişti.

KULÜP İKİNCİ KEZ BAŞKA BİRİNE SATILDI

2'nci Lig'de şampiyon olarak TFF 1'inci Lig'e yükselmeye başaran Serik Belediye Spor, sezon başında Azerbaycanlı iş insanı Sadık Hasanlı tarafından satın alındı ve Serik Spor Futbol A.Ş olarak ismini değiştirerek 2025-2026 sezonunda mücadeleye başladı.

ESKİ VE YENİ YÖNETİCİLERDEN TEPKİ

1'inci Lig'e çıkmanın sevinci yaşayan yöneticiler önceki dönemden SGK'ya olan borçlardan dolayı icra tebligatının gelmesi üzerine sevinçlerinin kursaklarında belirterek, "Kulübü satın alan şahıslar tüm borçlarını ödeyip kulübü yönetmeye devam edeceklerdi. Ancak verilen sözler tutulmayınca SGK'ya olan borçlardan dolayı hepimiz icra şoku yaşadık. Bizler gönüllü olarak kulübümüzde görev alıyoruz. Alanlar, satanlar ve kar edenler geride duracak bizlerde SGK borcundan dolayı mağdur olacağız. Böyle bir dünya yok. Bundan sorumlu olan iş insanlarının bu konuyu bir an önce çözmelerini bekliyoruz" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.