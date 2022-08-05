Son şampiyon fırtına gibi başladı! Süper Lig'in açılış maçında Trabzonspor, İstanbulspor'u 2-0 yendi
Süper Lig'de 2022-2023 sezonun açılış maçında son şampiyon Trabzonspor, deplasmanda İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Cornelius ve Denswil kaydetti.
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İstanbulspor ile Trabzonspor, Süper Lig'in 1. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı.
KAPANIŞ DENSWIL'DEN
Son şampiyon Trabzonspor, İstanbulspor karşısında maça iyi bir başlangıç yaparken 16. dakikada Cornelius ile skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlanırken Trabzonspor, ikinci yarıda da rakibi üzerinde baskısını sürdürdü. 86. dakika Denswil farkı artırırken bordo-mavililer mücadeleyi 2-0 kazandı.
TRABZONSPOR'UN HAFTAYA RAKİBİ HATAY
Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor ile evinde karşı karşıya gelecek. İstanbulspor ise Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak.