Son maçta da 4 gol atmıştı! 3 dakika içinde Başakşehir'e gol yağdıran Orban, futbol tarihinin en özel rekorunu kırdı
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Başakşehir'e 205 saniyede 3 gol atan Gent'in 20'lik forveti Gift Orban, Avrupa kupaları tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki maçında da 4 gol atan Orban, futbol dünyasının dikkatini üzerine çekti.
UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Başakşehir, sahasında Gent'e 4-1 kaybederek Avrupa'ya veda etti. 3 dakikada 3 gol atan 20 yaşındaki forvet Gift Orban, futbol gündemini altüst etti.
31, 32 ve 34'te attığı gollerle, 205 saniye içinde hat-trick yapan Gift Orban, Avrupa kupaları tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu olmayı başardı.
Henüz 20 yaşında olan Orban, devre arasında Norveç temsilcisi Stabaek'ten 3.3 milyon euroya transfer edildi. İlk maçında Westerlo karşısında fileleri sarsarak Gent kariyerine harika başlayan genç futbolcu, Başakşehir mücadelesinden önce Belçika Ligi'ndeki 6-2 kazandıkları son Zulte Waregem maçında tam 4 gol atmıştı. Orban, Waregem karşılaşması öncesinde de Gent'in 1-0 kazandığı Anderlecht karşısında takımının tek golünü atarak 3 puanı kazandırmıştı.
- 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, ara transfer döneminin son günü Stabaek'ten Gent'e transfer oldu.
- Hafta sonu ligde Zulte Waregem'e karşı 4 gol kaydetti.
- Temsilcimiz Başakşehir'e karşı 3 dakikada 3 gol attı.
- Gent forması altında toplamda 9 maçta 12 gol attı.
- Avrupa kupaları tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu oldu.