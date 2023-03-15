Son maçta da 4 gol atmıştı! 3 dakika içinde Başakşehir'e gol yağdıran Orban, futbol tarihinin en özel rekorunu kırdı

Başakşehir'e 205 saniyede 3 gol atan Gent'in 20'lik forveti Gift Orban, Avrupa kupaları tarihinde en hızlı hat-trick yapan futbolcu olarak tarihe geçti. Bir önceki maçında da 4 gol atan Orban, futbol dünyasının dikkatini üzerine çekti.