Arda Güler'e büyük müjde

LaLiga'ya 7'de 7 yaparak müthiş bir giriş yapan Real Madrid, 7. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Atletico Madrid ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Sezonun en formda isimlerinden biri olan milli yıldız Arda Güler, teknik direktör Xabi Alonso'nun orta sahadaki vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

BELLINGHAM YEDEK KALIYOR

İspanyol basınından El Nacional, Alonso'nun sakatlıktan dönen Jude Bellingham ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini ve oyuncusuna derbide yedek kalacağını ilettiğini yazdı. Haberde, Arda Güler'in yükselen formu nedeniyle ilk 11'deki yerini koruyacağı ve orta sahada Tchouameni ile Valverde'nin yanında görev alacağı belirtildi. Boş kalan pozisyonun ise genç yetenek Franco Mastantuono'ya verilmesi bekleniyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in oyun tarzını Luka Modric ve Mesut Özil'e benzetirken, genç futbolcunun fiziksel gelişimiyle daha güçlü ve hızlı bir görüntü sergilemesi dikkat çekiyor. Bu sezon LaLiga'da 6 maça çıkan Arda, 2 gol ve 2 asist ile takımına önemli katkı sağladı.